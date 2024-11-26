Москва, 26 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Строительство в России идёт ускоренными темпами. Всего за время реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» построено и введено более 541 млн квадратных метров жилья. Благодаря этому свои жилищные условия улучшили почти 22 млн россиян.

Inginstroy.ru Строительство жилья

Исторического рекорда по вводу нового жилья — 110 млн квадратных метров — удалось достичь в 2023 году. И это только начало, ведь в ближайшие пять лет стране предстоит построить не менее миллиарда квадратных метров. Этому поможет новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В нём собраны все самые эффективные меры из прежних нацпроектов — «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Об этом президенту России Владимиру Путину доложил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Особое внимание новый нацпроект уделит комплексному подходу к развитию населённых пунктов. Это касается не только модернизации коммунальных сетей в регионах, строительства объездных дорог у крупных городов, но и обновления региональных и федеральных трасс, возведения школ, детских садов, больниц, а также создания спортивных и культурных центров.

Исходить будут и из того, что при выборе квартир россияне всё чаще обращают внимание не только на квадратуру и внутреннюю отделку, но и на местонахождение дома. Поэтому так важно наличие рядом всей необходимой инфраструктуры: школ, магазинов, больниц, удобной транспортной развязки. Всё это делает жизнь комфортнее.

«В последние годы принципиально изменился подход к развитию городов: от точечной застройки мы перешли к комплексному развитию территорий, которое предполагает системную, хорошо продуманную организацию городских пространств и создание для жителей оптимально комфортных условий для жизни, работы и отдыха», — подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, до 2030 года государство планирует поддерживать темп ввода жилья на уровне не менее 100 млн квадратных метров в год, чтобы к 2030 году обеспеченность жильём составляла 33 метра на человека.

Тем временем многого в комплексном развитии территорий удалось достичь уже сейчас. Так, по программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» в новых микрорайонах появляются объекты социальной инфраструктуры. Детсады, школы, поликлиники, коммуникации и подъездные дороги позволяют людям быстрее переехать в своё жильё, а не ждать, пока инфраструктуру возведёт застройщик. По нацпроекту было построено и реконструировано 737 объектов капитального строительства, а до конца года планируется ввести ещё 151 объект.

К примеру, в сельском поселении Яндаре в Ингушетии построили школу на 540 мест. Здесь есть всё необходимое для качественного обучения — от лабораторий и мастерских до медблока со стоматологическим кабинетом. Для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрен большой актовый зал.

АНО «Национальные приоритеты»

«Школу построили в развивающемся районе, который нуждается в объектах социальной инфраструктуры. Объект готов к эксплуатации: установлена мебель и современное оборудование», — подчеркнул глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Улучшать облик городов помогает и программа по формированию комфортной городской среды. По всей России благоустроили уже около 70 тысяч общественных и дворовых пространств.

Например, 130 обновлённых парков, скверов и зон для отдыха появились у жителей Сахалинской области. Кроме того, там улучшили 784 двора.

«В текущем году в нашем дворе обновили асфальтовое покрытие, залатали мелкие недочёты и несколько крупных ям. Теперь передвигаться по двору стало безопаснее, особенно в тёмное время суток», — говорит жительница города Охи Анастасия Черникова.

Преобразились и дворы на Охотской улице. Здесь обустроили тротуары и бордюры, оборудовали парковку, детские игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием.

«Тут раньше не было асфальта, вместо него были разбитые плиты, подъездная дорога была в плачевном состоянии, отсутствовало игровое пространство для детей. Сейчас стало намного уютнее и комфортнее. Самое главное, есть чем заняться детям всех возрастов», — поделился житель Охи Антон Смирнов.

Кроме Охи, в Сахалинской области благоустроили дворы в Невельском, Корсаковском, Поронайском, Долинском, Холмском, Томаринском, Макаровском городских округах, а также в Южно-Сахалинске, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах. И на этом преображение островного региона не закончится. До конца года будут улучшены ещё 20 общественных пространств, ставших победителями Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Среди них — зона отдыха в Макарове, парк «Застава» в Ногликах, сквер на улице Победы в Углегорске и другие.

Продолжается и активная работа с обманутыми дольщиками. За время реализации нацпроекта удалось восстановить права почти 250 тысяч россиян — участников долевого строительства. Одними из них стали дольщики из Оренбурга.

Так, в период коронавирусных ограничений остановились работы на стройплощадке двух домов на Планерной улице. В 2021 году дольщики забили тревогу, а в 2022-м застройщик обанкротился. Тогда же оба здания включили в единый реестр проблемных объектов. Правительство Оренбургской области установило новую региональную меру — выдачу субсидий юрлицу, которое возьмёт на себя обязательства по завершению строительства. Ответственность за эту недвижимость взяла на себя фирма «СУ-56».

АНО «Национальные приоритеты»

В июле 2023 года строительная компания вышла на стройплощадку, и уже летом 2024 года ключи получили жильцы первого дома, а в октябре был сдан и второй дом. Среди собственников немало пенсионеров, участников СВО и молодых семей. Например, Елена Эстерлейн с мужем и детьми квартиру в долгострое приобрели на маткапитал.

«Понравилось расположение: удобная развязка, школа, бассейн, ДК «Россия». Застройщик все дома строил, и всё хорошо было. Решили ему довериться, а потом в один миг всё прекратилось — строительства нет, ничего нет. Хорошо, что государство пришло на помощь», — поделилась она.

Ещё одно направление работы — устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья. В рамках действующего нацпроекта «Жильё и городская среда» уже переселили более 722 тыс. человек из 12,16 млн квадратных метров непригодного жилья. В этом году планируется переселить ещё почти 100 тыс. человек из 1,8 млн квадратных метров старого жилья. 73 региона досрочно завершили программу сокращения непригодного жилищного фонда и расселения аварийного жилья.

К примеру, в Архангельской области расселили 22,6 тыс. человек из более чем 412 тыс. квадратных метров аварийного жилья. В этом году в регионе в новые квартиры из аварийных домов переехали 2,2 тыс. человек в Красноборске и Верхней Тойме.

Немаловажным направлением нацпроекта стало обеспечение россиян чистой питьевой водой из-под крана. За время нацпроекта специалисты реконструировали и модернизировали почти 1,2 тыс. объектов водоотведения и водоподготовки. И на сегодняшний день доля городского населения, обеспеченного чистой водой из-под крана, составляет больше 95%.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется с 2018 года по решению президента России Владимира Путина. Проект направлен на достижение национальной цели — комфортная и безопасная среда для жизни. Ключевые цели нацпроекта — обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья, увеличение объёма жилищного строительства. Работа по достижению этих целей будет продолжена в ходе нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025–2030 годах.