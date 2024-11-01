Москва, 1 ноября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Общая сумма исков Минобороны России о взыскании денег с Военно-строительной компании (ВСК) за 10 месяцев текущего года превысила 13,8 млрд рублей. Соответствующая информация содержится в судебных документах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В августе оборонное ведомство направило в суд 73 иска на общую сумму 1,863 млрд рублей, в сентябре были поданы 38 исков на 2,9 млрд рублей, в октябре — пять запросов на 22,1 млн рублей, пишет 1 ноября ТАСС.

До этого уже подавались иски на 9,03 млрд рублей. Минобороны намерено взыскать неустойки по госконтрактам, а также стоимость завышения работ или задолженности.

В результате за 10 месяцев набежали взыскания на 13,8 млрд рублей, что в 34 раза превышает сумму за весь прошлый год — 441,3 млн рублей.

Российское военное ведомство и ВСК судятся из-за выявленного завышения стоимости работ по госконтракту.

Как передавало ИА Регнум, в июле суд постановил арестовать бывшего главу ВСК Андрея Белкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. У следствия возникли вопросы по работе ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которое он возглавлял до 2021 года.

Белкова назначили генеральным директором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года. С 2021 года он занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ППК «ВСК». Имеет ряд наград, в числе которых орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль МО РФ «За трудовую доблесть».

1 августа был арестован экс-начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов. Он проходит обвиняемым по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны и занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военных.