Москва, 1 ноября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В ночь на 1 ноября на Солнце произошли четыре мощные вспышки, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Global Look Press/z03/ZUMAPRESS.com

Одна из вспышек была близка к высочайшему классу Х.

«1 ноября в 00:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N15E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 55 минут», — сообщили в ИПГ.

В свою очередь, лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН напомнила, что область 3878 при прошлом прохождении по диску произвела магнитную бурю уровня G4.66 от 11 октября 2024 года.

«Буря стала второй по силе во всём 25-м солнечном цикле. Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли в 00:20 мск. По результатам измерения потока рентгеновского излучения событию присвоен балл X2.0», — сообщили в лаборатории.

Учёные отметили, что балл события X2.0 «не выглядит угрожающим», но настораживает «репутация» 3878, который 11 октября «сумел выжать вторую по силе магнитную бурю за семь лет из вспышки уровня X1.8».

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября на Солнце произошла вспышка уровня Х. Она вызвала выброс плазмы в направлении Земли и магнитную бурю. Как отметили учёные, плазма была выброшена точно по линии Солнце — Земля, геометрические размеры выброса превысили возможные погрешности расчётов.

До Земли 28 октября долетело облако плазмы со скоростью около 600 км/с и температурой около 700 тыс. градусов. Два активных пятна 3842 и 3848 находятся на стороне Солнца, видимой с Земли. Они стали причиной мощных магнитных бурь в начале месяца.