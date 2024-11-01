Москва, 1 ноября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В 2025 году более 200 российских торговых центров могут обанкротиться. Об этом 1 ноября сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По словам опрошенных изданием экспертов, данные риски вызваны совокупностью факторов. Среди главных — рост кредитной нагрузки ТЦ после стремительного повышения ключевой ставки Центробанком и последовавшие за ним сложности с обслуживанием долговых обязательств.

В связи с этим Союз торгцентров обратился к министру экономики РФ Максиму Решетникову с просьбой предоставить владельцам торговой недвижимости кредитные преференции.

«Речь о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7–10%, реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на 5–10 лет»,— сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки в этом году. Она подчеркнула, что решение будет принято на основании данных об экономической ситуации. Также глава ЦБ заявила, что необходимо более резкое изменение ключевой ставки. Она отметила, что политика ЦБ уже способствовала существенному снижению розничного кредитования в июле–августе.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с ИА Регнум высказал уверенность, что повышение ключевой ставки приведёт к увеличению ипотечного процента до 25%. Потребительские кредиты, по его словам, перевалят за 30%.

Президент России Владимир Путин 29 октября подписал закон об освобождении от НДФЛ с материальной выгоды, полученной при экономии по процентам жилищного кредита. Льгота будет действовать для тех, кто подпишет ипотечный договор до 31 декабря 2024 года. Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту оказываются ниже, чем две третьих ключевой ставки Центрального банка России.