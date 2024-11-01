Варшава, 1 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. С помощью захваченных на Украине американских танков M1A1 Abrams Россия получит доступ к технологиям НАТО, что поможет ей создать более эффективные методы борьбы с этими боевыми машинами. Об этом 30 октября написал польский портал Interia.

Алексей Никольский/РИА Новости Танк Abrams на выставке трофейной техники на форуме «Армия -2024» в Кубинке

Отмечается, что украинские войска потеряли в зоне боевых действий большую часть поставленных им американских танков и такой возможности развития событий на Западе никто не ожидал.

«Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. <…> Это значит, что армия России может получить сведения о применяемых в этих танках системах и технологиях», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, с помощью изучения трофейных Abrams российские специалисты могут создать эффективный способ отключения электроники американских танков. Также ввиду получения трофейных Abrams у ВС РФ появилась возможность усовершенствования защиты своей бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября американский военный журнал The Military Watch Magazine написал, что российские военные уже вывели из строя две трети поставленных Киеву танков Abrams, часть из которых была захвачена. Отмечалось, что для уничтожения американской бронетехники чаще всего применялись высокоточные артиллерийские снаряды или беспилотники.

В госкорпорации «Ростех» 13 августа сообщили, что российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят танки Abrams «одним щелчком». MWM 1 августа отмечал, что российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против Abrams.

Портал Business Insider 23 августа написал, что Киеву приходится самостоятельно усиливать защиту переданных американских Abrams. Отмечалось, что это происходит из-за того, что США передали Украине танки без улучшенной брони с обеднённым ураном из-за секретности её состава.