Краснодар, 1 ноября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал проект регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он подчеркнул, что бюджет региона на трехлетний период остается социально ориентированным.

Михаил Метцель/РИА Новости Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«Больше 62% расходов на 2025 год, или 334,9 миллиарда рублей, направим на поддержку социальной сферы, — сообщил Вениамин Кондратьев. — Заложили средства на инфраструктурное развитие края». По словам губернатора Краснодарского края, бюджетом запланировано строительство детских садов, школ, поликлиник, объектов спорта и культуры.

«Продолжим программу расселения из аварийного жилья, модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры — все то, что в итоге повлияет на повышение качества жизни людей. Также средства направим на поддержку различных отраслей экономики», — сказал губернатор Краснодарского края.

Перед рассмотрением документ пройдет публичные и парламентские слушания. Расходы регионального бюджета на 2025 год предусмотрены в объеме 538,6 млрд рублей. В том числе на реализацию 28 краевых госпрограмм запланировано 501,1 млрд рублей.