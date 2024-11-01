Москва, 1 ноября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. После заявления основателя Telegram Павла Дурова о раскрытии правоохранителям IP-адресов тех, кто занимается противоправной деятельностью, доходы кибермошенников упали на 22%. Об этом сообщила 1 ноября компания F. A. C. C. T.

Tatan Syuflana/AP/TASS Павел Дуров

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 млн до 45 млн рублей», — привёл РБК сообщение компании.

В компании F. A. C. C. T. рассказали, что схема «Мамонт» появилась в 2019 году. Кража денег и информации происходит при оплате фейковой покупки, когда пользователь переходит на фишинговые страницы. Также схема работает при фейковом бронировании жилья, совместных поездок.

Ущерб от действий мошенников по этой схеме с 2021 года составил 8,6 млрд рублей. Только за последний год аферисты похитили у пользователей 1,2 млрд рублей в России и странах СНГ.

Свою деятельность продолжают 16 крупных активных групп мошенников, состоящих в общей сложности из 20 тыс. человек. С июля 2023 года по июнь 2024-го общее количество работающих по схеме «Мамонт» групп выросло на 15% — до 1566.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже по обвинению в причастности к совершению преступлений из-за отказа Telegram сотрудничать с властями Франции. Через пять дней, 29 августа, основателя Telegram выпустили под залог €5 млн, запретив ему выезжать за пределы Франции.

Дуров 23 сентября заявил об изменении условий предоставления услуг и политики конфиденциальности Telegram. Согласно новым правилам, платформа может передать правоохранителям данные пользователя, если он проходит подозреваемым по уголовному делу и на него поступил официальный судебный запрос.

В начале октября Дуров заявил, что политика конфиденциальности Telegram с 2018 года предусматривает передачу властям данных преступников из большинства стран.