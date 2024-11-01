Вашингтон, 1 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в октябре смогли добиться наиболее серьёзных успехов на линии боевого соприкосновения с лета 2022 года, так как линии обороны украинской армии из-за отсутствия качественных резервов прогнулись под постоянным давлением. Об этом 31 октября написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Быстрое продвижение России — это разительное изменение ситуации прошлого года, когда линии фронта оставались в основном статичными <…>. Но тупик, который определил 2023 год, заложил основу для недавнего прогресса России», — говорится в публикации.

По словам авторов, украинские формирования испытывают серьёзную нехватку живой силы, на фоне чего они уступают российским военным в зоне боевых действий.

Как рассказал изданию аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсент Турре, сейчас многие украинские подразделения на линии фронта в Донбассе состоят из представителей территориальной обороны, не имеющих профессиональной военной подготовки.

При этом военный эксперт Паси Паройнен указал на то, что в августе украинские оборонительные линии посыпались, после чего армия России быстро продвинулась на 16 км в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск).

«Непрекращающиеся атаки, которые украинские силы должны отражать, напоминают игру «бей крота», когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться», — сказал он.

Эксперт уточнил, что российские военные с помощью такой тактики быстро продвигаются, когда выявляют слабое место в обороне противника.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в срочном порядке прибыл на Запорожский фронт для подавления паники среди своих подчинённых. Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов уточнил, что эту поездку официально пытаются представить как плановую рабочую.

Экс-глава назначенной Киевом так называемой Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 21 октября отметил, что принудительная мобилизация в ряды ВСУ не способствует их боеспособности. По его словам, из 25 мобилизованных к ведению боевых действий готов только один, а остальные либо сразу погибают, либо дезертируют.

Президент РФ Владимир Путин 27 октября рассказал, что российские войска продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства подчеркнул, что темпы наступления увеличиваются.