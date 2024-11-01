Москва, 1 ноября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил значимость судебных приставов в обеспечении конституционных прав граждан. Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, пресс-служба Кремля.

Игорь Зарембо/РИА Новости

В телеграмме по случаю Дня судебного пристава глава государства отметил, что Федеральная служба судебных приставов за последние годы серьёзно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы.

ФССП выросла в современное, эффективное ведомство, которое применяет передовые технологии и управленческие подходы, отметил президент. Он подчеркнул, что значимость выполняемых сотрудниками ведомства задач требует от них глубоких знаний, неукоснительного выполнения профессиональных обязанностей, а также безупречных личных качеств.

«Ведь в сфере вашей ответственности — важные, многоплановые вопросы, связанные с совершенствованием отечественной судебной, правоохранительной системы, обеспечением конституционных прав граждан, интересов государства и бизнеса», — говорится в поздравлении.

В России День судебного пристава ежегодно отмечается 1 ноября начиная с 2009 года. В этот день 159 лет назад император Александр II подписал Положение о введении в действие судебных уставов, которым окончательно был закреплён правовой статус и компетенция судебного пристава.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа Путин подписал закон о праве судебных приставов при определённых обстоятельствах применять огнестрельное оружие, а также специальные средства и физическую силу. Приставы получили такое право при задержании лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося скрыться.