* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 1 ноября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности 1 ноября опубликовала архивные документы о выявлении и поимке украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского, состоявшего в ОУН (Организация украинских националистов — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действовавшего на Волыни и в Югославии.

ЦОС ФСБ России

Весной 1940 года Малаженский выехал в Германию, где вступил в националистическую организацию «Украинское национальное объединение» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Летом 1942 года он выехал на временно оккупированную вермахтом территорию Украины и поступил на службу в полицию.

Весной 1943 года Малаженский вступил в ОУН, участвовал в сборе одежды и продовольствия для банд Украинской повстанческой армии (УПА — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а летом примкнул к действовавшим на Волыни бандам «мельниковцев» — сторонникам Андрея Мельникова, ОУН (м).

ФСБ привела выдержки из докладной записки, которая в рамках расследования преступлений украинских карателей поступила в декабре 1967 года начальнику Следственного отдела КГБ при Совете Министров СССР генерал-майору юстиции А. Волкову.

В ней сообщается, что Малаженский летом 1943 года установил связь с главарем банды ОУН (м) Билым и привлёк к сотрудничеству с мельниковцами участников созданной им банды. Вместе с бандой Билого он 11 июля 1943 года принимал участие в нападении на сёла Гуров и Вигранка Иваничевского района Волынской области, где проживали поляки.

«Вооружённый винтовкой Малаженский вместе с другими ворвался в село Гуров и Вигранка, где бандиты учинили зверскую расправу над мирным населением, расстреляв более 100 граждан. Бандиты разграбили имущество убитых, а их хозяйства сожгли. С разграбленного имущества Малаженский присвоил себе коня», — сообщается в документах.

В июле во время отступления нацистов из Сокальского и Грубышевского повита Малаженский добровольно вступил во входивший в состав войск вермахта украинский карательный батальон.

После того как 22 июля 1944 года в перестрелке с советскими партизанами возле села Хланов в Люблинском воеводстве был убит немецкий офицер Асмус, карательный батальон сжёг сёла Хланюв, Владиславки и хутор Хланюв, 45 жителей были расстреляны.

Расправой руководил сотник под псевдонимом Вовк (Волк) Михаил Каркоць.

«В сентябре 1944 года Малаженский в составе сотни Вовка этого же [украинского] легиона принимал участие в подавлении антифашистского варшавского восстания, а позже, осенью того же года, дважды принимал участие в облавах против польских партизан в районе города Мехова», — сообщается в документах.

После этого он участвовал в карательных операциях против партизан Югославии и военных действиях в составе 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Галиция» против частей Красной армии в Австрии.

По окончания Второй мировой Малаженский попал в плен к союзникам и находился в лагере для военнопленных в Италии в городе Римини. Там он продолжил сотрудничество с ОУН (м) и летом 1946 года был освобождён и выехал в Мюнхен. Здесь он получил от организации задание выехать в Польшу и организовать на польско-советской границе нелегальную переправу эмиссаров ОУН в СССР.

Малаженский был задержан советскими пограничниками в январе 1949 года при попытке нелегально перейти польско-советскую границу. Поскольку он скрыл на суде сведения о своей карательной деятельности, его осудили только на полтора года исправительно-трудового лагеря.

Летом 1959 года его вызвали на беседу в Управление КГБ УССР по Винницкой области. Он скрылся, испугавшись, что его преступления во время войны раскрыли.

О преступлениях Малаженского КГБ стало известно в январе 1967 года. Он был арестован 3 февраля во Львовской области. В начале октября 1967 года Польша передала следственные материалы, изобличающие его в совершённых преступлениях.

Львовский областной суд на открытом судебном заседании 8–15 декабря 1967 года рассмотрел уголовное дело по обвинению Малаженского. Он был приговорён к 15 годам лишения свободы (из них первые пять лет тюремного заключения).

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 января на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны заявил, что Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое будет расследовано.