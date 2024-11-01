Симферополь, 1 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обсудил с полпредом главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым меры мер по защите региона с моря. Об этом 1 ноября сообщили журналистам в аппарате помощника президента.

Виталий Невар/ТАСС Николай Патрушев

Патрушев провёл встречу с полпредом в ЮФО и главой Крыма в ходе рабочей поездки в республику.

«Обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений и антитеррористической защищённости инфраструктуры предприятий и организаций», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также Патрушев провёл совещание с главами судостроительных предприятий Крыма, в ходе которого были обсуждены состояние судостроительной отрасли в республике и перспективы развития заводов и верфей.

«На совещании также выработаны дополнительные меры по защите предприятий от диверсионно-террористических угроз со стороны вооруженных формирований Украины», — добавляется в сообщении.

Во время совещания подчёркивалось, что одним из приоритетов морской политики РФ в Азово-Черноморском регионе является модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры, а также развитие судостроительного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, ране стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в ночь на 1 ноября перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника. Уточнялось, что 36 из них сбили в Курской области, 20 — в Брянской области, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и три над Белгородской областью.

Утром 31 октября украинские формирования совершили террористическую атаку на порт и административные здания Бердянска с использованием дронов-камикадзе. В результате этого получили ранения три человека, позднее при разборе завалов обнаружили тело женщины.