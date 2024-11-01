Беспилотники атаковали Брянщину, есть пострадавший — 981-й день СВО
Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Брянске — 981-й день СВО
Атаку 38 украинских беспилотников самолётного типа отразили силы ПВО в Брянской области в ночь на 1 ноября. Один из вражеских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Брянске, пострадал один житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Таким известием ознаменован новый, 981-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны.
Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 ноября уничтожили в небе над Воронежской областью. Согласно предварительным данным, ранений людей и разрушений на земле удалось избежать, отметил глава региона Александр Гусев.
Накануне, 31 октября три вражеских беспилотника атаковали промышленные предприятия Башкирии. Ущерб был минимальным — в операторской выбило стёкла, отмечал глава республики Радий Хабиров.
Тем временем российские операторы FPV-дронов атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области.
В результате поражения у танка сдетонировал и взорвался боекомплект. Вторым беспилотником был уничтожен пикап боевиков с водителем и пассажирами, отмечается в видеокомментарии Минобороны РФ.
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