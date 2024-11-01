Атаку 38 украинских беспилотников самолётного типа отразили силы ПВО в Брянской области в ночь на 1 ноября. Один из вражеских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Брянске, пострадал один житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Таким известием ознаменован новый, 981-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны.

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 ноября уничтожили в небе над Воронежской областью. Согласно предварительным данным, ранений людей и разрушений на земле удалось избежать, отметил глава региона Александр Гусев.

Накануне, 31 октября три вражеских беспилотника атаковали промышленные предприятия Башкирии. Ущерб был минимальным — в операторской выбило стёкла, отмечал глава республики Радий Хабиров.

Тем временем российские операторы FPV-дронов атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926545" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суджанский район Курской области: атака FPV-дроном от «первого лица»

В результате поражения у танка сдетонировал и взорвался боекомплект. Вторым беспилотником был уничтожен пикап боевиков с водителем и пассажирами, отмечается в видеокомментарии Минобороны РФ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.