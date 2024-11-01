Прага, 1 ноября, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Чехия собирается перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Его слова приводит информационное агентство ČTK. Глава правительства уточнил, что вместе с Прагой так планируют поступить ещё несколько стран.

Премьер-министр отметил, что переезд посольства не представляет особых технических проблем. Вместе с тем он допустил, что такой шаг может вызвать политические трудности. По словам Фиалы, Чехия является одним из ближайших союзников Израиля, что наглядно демонстрирует всем.

В Иерусалиме уже находятся посольства США, Гондураса, Гватемалы и Папуа-Новой Гвинеи.

Как сообщало ИА Регнум, США объявили о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим ещё в декабре 2017 года. Это решение было принято после того, как Вашингтон официально признал Иерусалим израильской столицей. Статус этого города является одним из спорных вопросов в рамках конфликта Израиля и Палестины с 1967 года, когда армия еврейского государства захватила восточную часть города.