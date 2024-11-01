Лондон, 1 ноября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Православие назвал единственной конфессией в христианстве, не испорченной политкорректностью король Великобритании Карл III в частной переписке. Об этом 31 октября сообщило издание The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

В письме своему другу Дадли Поплаку в 1998 году будущий король Карл III, который тогда являлся наследником престола и носил титул принца Уэльского, признался, что его с возрастом всё больше тянет к «вечным традициям» православной церкви.

«Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность», — написал будущий король Великобритании Поплаку, покойному дизайнеру интерьеров, который тесно сотрудничал с королевской семьей.

Кроме того, в переписке Карл III критиковал переход к генетически модифицированным продуктам, которые он назвал «франкенштейновской» пище. Он отмечает, что использование ГМО приводит его в «абсолютное уныние и отчаяние».

Поплак скончался в 2005 году, и письмо Карла III выставили на торги Lay’s Auctions как документы, связанные с королевской семьёй. Комплект из шести писем ушёл с молотка более чем за 1 700 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи долларов).

Ранее ИА Регнум сообщало, что король Великобритании Карл III не планирует сокращать количество своих зарубежных визитов в 2025 году, несмотря на онкологическое заболевание и продолжающееся лечение.

В октябре официальный визит Карла III в Австралию оказался на грани срыва из-за отказа встретиться с ним целого ряда австралийских политиков. Главы штатов Австралии под разными предлогами не явились на приём в честь приезда короля, а многие другие крупные политики страны отказались встретиться с Карлом III в Канберре, столице Австралии. 22 октября сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торпобвинила короля в геноциде против её народа.