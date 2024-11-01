Киев, 1 ноября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Только 10 человек из 100 мобилизованных в ВСУ подготовлены к боевым действиям, заявил генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что можно объявить о любом количестве лиц, подлежащих мобилизации, но эффектность такого шага будет оставаться под вопросом.

«Можно написать цифры и в 1 млн, и в 50 тысяч, и в 160 тысяч, и в 20 тысяч — вопрос в пользе… Если из 100 человек на фронт доходят только 10», — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Генерал в отставке считает, что исполнение закона о мобилизации и мобилизационной подготовке, который действует на Украине, полностью провалено. При этом, по его словам, киевский режим не хочет признавать этот факт.

Кривонос полагает, что провал властей длится с 2022 года, когда руководство Украины пыталось всех убедить, что якобы победило и захватило территории в Крыму. Экс-генерал подчеркнул, что в ВСУ также существует проблема дезертирства и разные источники называют разное число сбежавших из армии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал, что киевский режим собрался призвать в ряды ВСУ ещё 160 тысяч человек. В Киеве считают, что это поможет украинской армии укомплектовать свои подразделения на 85 процентов.

15 сентября газета The Washington Post выпустила статью, в которой говорилось, что у ВСУ остаётся всё меньше личного состава для продолжения конфликта с Россией. Вследствие этого поддержка Вашингтоном киевского режима является несоответствующей реальной ситуации.