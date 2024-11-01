Вена, 1 ноября, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Подавление Киевом русского языка в Донбассе являлось одной из серьёзных ошибок. Такое заявление сделал 30 октября экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в ходе панельной дискуссии в Вене, организованной изданием Weltwoche. Слова политика приводит издание Kurier.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

Шрёдер рассказал, что он принимал участие в попытке переговоров, инициированной Украиной и общался с сотрудником главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Я принял сотрудника Зеленского и мы обсудили, какие темы стоит затронуть в ходе переговоров. Во-первых, Донбасс, вопросы культуры и языка. Наверное, было ошибкой, что парламент Украины не захотел далее принимать двуязычие в Донбассе», — отметил политик.

Кроме того, по словам экс-канцлера, на встрече поднимались вопросы вступления Украины в НАТО и гарантии для неё в случае отказа от членства в альянсе. Одна из сложных тем, затронутая на встрече, касалась проблем, связанных с Крымом. Шрёдер уточнил, что встреча состоялась вскоре после начала боевых действий в феврале 2022 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине после государственного переворота в 2014 году развернули кампанию по искоренению русского языка в стране. Его запретили на официальных мероприятиях и на телевидении. 11 октября 2024 года министр образования страныОксен Лисовой объявил, что его ведомство одобрило проект закона о запрете общаться на русском языке в школах, в том числе на переменах.

Уполномоченный по защите государственного языка на УкраинеТарас Кремень 24 октября заявил, что решено отказаться от «ласковой» украинизации в сфере языка и перейти к «наступательной». Чиновник заявил, что власти ужесточат контроль во всех сферах жизни без исключения и для этого есть необходимые инструменты.