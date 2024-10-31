Минск, 1 ноября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Белорусский поэт и композитор, автор хита 1970-х «Люди встречаются» Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет. Об этом 31 октября сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

О причинах смерти Олега Жукова не сообщается. Время и место прощания со знаменитым поэтом-песенником не уточняется.

Олег Жуков был одним из самых известных поэтов-песенников на постсоветском пространстве. Он вёл активную плодотворную творческую жизнь. Жуков является автором более 300 песен для исполнителей российской и белорусской эстрады. Многие его песни стали хитами, среди них: «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь играет с нами в прятки», «Любовь уходит не прощаясь», «Не гаснут костры», «Птицы, мои птицы», «Я сегодня жить хочу», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Небо», «Невозможное возможно» и другие.

Жуков с самого начала своей творческой карьеры дружил и работал с народным артистом России Юрием Антоновым. Песни на стихи Жукова исполняли Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Солодуха, Александр Буйнов, ВИА «Синяя птица», «Веселые ребята», «Поющие гитары».

Кроме того, Жуков писал сценарии для теле — и радиопередач, а также для фильмов-концертов на белорусском телевидении. Он является автором хита «Все цветы июля», который стал неформальным гимном «Славянского базара» в Витебске. Также Жуков написал гимны для музыкального фестиваля «Золотой шлягер» и для конкурса «Телевершина».