Берлин, 1 ноября, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Поставками оружия киевскому режиму Запад не в состоянии повлиять на Россию, поэтому остаются только переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Такое заявление сделал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в ходе панельной дискуссии в Вене, организованной изданием Weltwoche, слова политика приводит издание Kurier.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

Шрёдер назвал абсурдным представление о том, что с российским лидером надо прекратить обсуждение мирного развития или завершения кризиса на Украине.

«Нельзя говорить: «мы принудим Россию к миру через поставки оружия Украине». В европейской истории такого не было никогда. И это не может произойти», — пояснил Шрёдер.

По мнению вице-канцлера, Европе нужны политики, которые не станут гадать, «кто победит, а кто проиграет», а попробуют начать переговоры с российским лидером Путиным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал варварством и глупостью с дипломатической точки зрения отказ политиков стран Европейского союза от диалога с Россией по конфликту на Украине.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртозаявил, что лидеры западных стран избрали ошибочную стратегию по Украине. По его словам, политика, основанная на антироссийских санкциях и всесторонней поддержке Киева, провалилась, не повлияв при этом на обстановку в зоне боевых действий. Сийярто подчеркнул необходимость мирной стратегии.

Президент РоссииВладимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав государств БРИКС в Казани отметил, что российская сторона готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, основанных на реалиях на земле. 31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил вероятность завершения украинского конфликта с «ничейным» результатом. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при таком исходе не будут обеспечены интересы ни одной из сторон.