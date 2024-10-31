Киев, 1 ноября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Западные союзники Украины, в том числе Соединённые Штаты Америки, перед началом специальной военной операции предлагали главе киевского режима Владимиру Зеленскому составить видеозавещание и готовиться к созданию правительства в изгнании. Об этом 31 октября рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Один человек мне тогда предложил… чтобы Зеленский записал видеозавещание на всякий случай», — заявил Кулеба.

По его словам, США предполагали, что киевскому режиму удастся продержаться максимум семь дней, а на Западе тогда были убеждены, что киевский режим утратит контроль над большей частью территории Украины. Кулеба также отметил, что вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании.

Кроме того, Кулеба выразил мнение, что на Украине в течение десятков лет переоценивали значимость отношений с Соединёнными Штатами. Как утверждает экс-глава МИД Украины, значительная поддержка Киева с американской стороны началась якобы только с марта 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что руководство страны в первые часы после начала специальной военной операции сбежало из Киева. По словам бывшего Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленский в первые дни после начала СВО прятался в бункере, в связи с чем с ним невозможно было связаться. Когда же получилось дозвониться до главы киевского режима, то разговор получился «довольно трудным», Зеленский сильно боялся, что его убьют, и требовал создать бесполётную зону над Украиной.