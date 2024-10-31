В Орловской области отразили атаку пяти беспилотников
Орел, 31 октября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны в ходе отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Орловскую область уничтожено пять воздушных целей. Об этом 31 октября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Орловская область вновь подвергается массированной атаке противника — средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
По предварительным данным, на текущий момент пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.
Клычков также призвал граждан сохранять бдительность и добавил, что российские военные продолжают отражать атаки вражеских БПЛА.
Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером Министерство обороны России сообщило об уничтожении 41 беспилотного летательного аппарата украинских войск в небе над пятью российскими регионами. По информации оборонного ведомства, силы ПВО в период с 20:30 до 22:00 мск сбили 20 БПЛА самолётного типа над территорией Курской области. Ещё 13 дронов уничтожено в небе над Брянской областью, четыре — в Орловской области, три — в Белгородской области и один — над территорией Республики Крым.
Позднее Минобороны проинформировало об уничтожении ещё десяти украинских БПЛА, пять из которых обезвредили в Курской области, три — в Брянской области и по одному — в Орловской области и в Крыму.