Орел, 31 октября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны в ходе отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Орловскую область уничтожено пять воздушных целей. Об этом 31 октября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Орловская область вновь подвергается массированной атаке противника — средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

По предварительным данным, на текущий момент пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Клычков также призвал граждан сохранять бдительность и добавил, что российские военные продолжают отражать атаки вражеских БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, в четверг вечером Министерство обороны России сообщило об уничтожении 41 беспилотного летательного аппарата украинских войск в небе над пятью российскими регионами. По информации оборонного ведомства, силы ПВО в период с 20:30 до 22:00 мск сбили 20 БПЛА самолётного типа над территорией Курской области. Ещё 13 дронов уничтожено в небе над Брянской областью, четыре — в Орловской области, три — в Белгородской области и один — над территорией Республики Крым.

Позднее Минобороны проинформировало об уничтожении ещё десяти украинских БПЛА, пять из которых обезвредили в Курской области, три — в Брянской области и по одному — в Орловской области и в Крыму.