Москва, 31 октября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Вечером 31 октября российские военные уничтожили над четырьмя регионами России ещё десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских формирований, сообщило Министерство обороны (МО) РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что атаки были отражены в период с 22:00 до 23:00 по московскому времени. По информации Минобороны, в небе над Курской областью силы противовоздушной обороны обезвредили пять вражеских дронов, над Брянской — три, а также по одному — над территориями Орловской области и Крыма.

Глава Брянской области Александр Богомаз также написал в своём Telegram-канале о трёх БПЛА, уничтоженных в указанном регионе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МО РФ обнародовало сведенния, согласно которым вечером 31 октября над пятью регионами России силы ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ. Больше всего дронов военные обезвредили в небе над Курской областью — 20. Над территорией Брянской области они сбили 13 БПЛА, над Орловской областью — четыре, в Белгородской области — три, над Крымом — один.

До этого Минобороны России информировало об уничтожении восьми вражеских беспилотников над территорией Курской области и двух — над Белгородской.