Москва, 31 октября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил российским ведомствам, которые он курирует, принять в течение двух недель все необходимые меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия в России, сообщили 31 октября в его аппарате.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Заместитель председателя правительства провёл совещание, посвященное ценам на продовольственном рынке. В мероприятии участвовали заинтересованные ведомства и Банка России. Патрушев также поручил вести ежедневный мониторинг рынка.

Вице-премьер подчеркнул, что массовая уборка урожая в России завершается. По его словам, в целом, страна способна обеспечить граждан всеми необходимыми продуктам питания. Патрушев отметил, что показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности находятся на стабильном уровне.

Он напомнил, что ранее не раз обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продовольствие. Участники совещания представили и обсудили конкретные предложения по оперативным действиям, а также рассмотрели инструменты долгосрочного характера для увеличения выпуска продукции.

В аппарате вице-премьера добавили, что одной из важнейших задач, которая стоит перед производителями является поддержка необходимого уровня производства продукции в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что проведёт анализ цен на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях России. В частности, ведомство решило проверить стоимость хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей из набора для приготовления борща.

К середине октября, согласно данным Росстата, сливочное масло в РФ в среднем стало дороже на 20%. При этом Минсельхоз отметил, что на рынке нет дефицита этого продукта. Дмитрий Патрушев отметил, что власти будут контролировать происходящее с ценами на сливочное масло. Он уточнил, что для стабилизации цен активизировали импорт из ряда стран. Кроме того, предприняты меры для поддержки отечественной молочной отрасли: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, КАПЕКСы и меры в рамках «объединённой» субсидии.

27 октября стало известно, что сливочное масло в РФ начала поставлять Турция. За первые три дня она экспортировала 20 тонн продукта. На рассмотрении вопрос о выдаче решений на поставки ещё 16 производителям из шести других стран.