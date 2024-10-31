Валенсия, Испания, 31 октября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений, вызванных сильными ливнями, попросил власти Испании глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон. Об этом глава региона написал 31 октября в соцсети Х.

Global Look Press/Rober Solsona/Keystone Press Agency

«Я только что попросил подключить правительственную армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для проведения логистических работ и распределения помощи населению», — написал Масон на своей странице.

Глава Валенсии уточнил, что военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже завтра в 08:00 по местному времени (10:00 мск) подключится к помощи населению. Кроме того, к команде комплексного оперативного координационного центра на самом высоком уровне правительства присоединится глава МВД Фернандо Гранде-Марласка.

На настоящий момент количество жертв стихии в Испании возросло до 155 человек, больше всего погибших в Валенсии. До сих пор ведётся поиск пропавших без вести.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шторм в Испанию пришёл 29 октября, ему дали название «Дана». Стихия охватила большую часть страны и привела к наводнениям в ряде регионов на востоке. Наиболее пострадавшими стали Валенсийское сообщество, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В Валенсии объявили максимальный — красный — уровень опасности, здесь закрыто более 60 автодорог.

Наводнение в Испании стало крупнейшим за последние 30 лет. В стране объявили трёхдневный официальный траур по жертвам наводнений. Он пройдёт 31 октября, 1 и 2 ноября.