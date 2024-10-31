Москва, 31 октября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В Москве журналистка пострадала во время попытки взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов. Об этом 31 октября сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошёл на территории аэропорта Внуково. Журналистка одного из сетевых изданий в рамках редакционного задания пыталась взять интервью у британских дипломатов и при этом вела фото — и видеосъёмку.

«Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в РФ, толкнул её, в результате чего девушка потеряла равновесие», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на основании заявления журналистки начали проверку обстоятельств инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы дипломатам, прибывшим во Внуково. Он сначала вырвал бейдж у одного из них, а затем толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства из-за подозрения в разведывательной деятельности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила, что британские дипломаты выходкой во Внуково показали своё настоящее отношение к свободе слова и свободе СМИ. Она призвала Додда извиниться перед журналистами и предложила ему отправиться во Внуково на поиски сорванного им с журналистки бейджа.