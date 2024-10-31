Нью-Йорк, США, 31 октября, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Факт массового переезда украинцев в новые регионы России вызывает бешенство у киевского режима. Об этом 31 октября заявил постоянный представитель РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz

«У [главы киевского режима Владимира] Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов», — сказал он.

Дипломат уточнил, что с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли 5,3 млн украинских беженцев.

Небензя также обратил внимание на нехватку личного состава в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), несмотря на усиление мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что население Украины сократилось примерно на 10 млн человек за последние два года. Она отметила, что население стареет, а молодёжь ищет возможности в других местах и уезжает из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Она уточнила, что Запад встревожен регулярными провалами киевского режима в зоне конфликта.