Москва, 31 октября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Российская государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан РФ, а не других стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 октября.

ИА Регнум

«Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств — каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были», — сказал Медведев на совещании по государственной миграционной политике.

Он подчеркнул, что необходимо исключить пребывание в России иностранцев, которые несут угрозу её безопасности. Трудовым мигрантам, у которых низкая квалификация, необходимо разрешать приезжать в страну только на время работы.

Медведев также отметил, что вопрос развития миграционной политики является крайне актуальным и очень чувствительным.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в августе подписал закон о введении миграционного режима высылки иностранных граждан, которые незаконно находятся в России или нарушили закон. Кроме того, сокращён срок безвизового пребывания в стране до 90 суток в год.

26 октября Путин подписал закон, который противодействует использованию фиктивного брака для легализации мигрантов в России. Теперь иностранец получает право на упрощённую процедуру получения разрешения на временное проживание только после трёх лет брака с гражданином РФ.