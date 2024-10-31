Москва, 31 октября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Telegram после последних обновлений сделал первый шаг к становлению видеоплатформой. Об этом 31 октября заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что ранее видеоролики на каналах платформы отображались в том же формате, в котором их заливали. Из-за этого было необходимо ждать, пока они загрузятся.

«После сегодняшнего обновления серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи», — написал Дуров в Telegram-канале.

Теперь мессенджер при просмотре пользователями видео будет автоматически выбирать наиболее подходящее качество, учитывая скорость соединения их гаджетов с Сетью. Это позволит сделать просмотр более плавным.

Как передавало ИА Регнум, в августе исследовательская компания Mediascope сообщила, что наиболее популярными видеохостингами в России стали YouTube, Rutube, «VK видео». Американской платформой ежедневно пользуются 49,7 млн человек, у сервиса от VK этот показатель составил 36,9 млн человек, а у Rutube — 6 млн.

При этом «VK видео» на фоне проблем с работой YouTube стало самым скачиваемым приложением в России. Его чаще остальных приобретают в магазинах Google Play и AppStore.