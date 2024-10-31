Уфа, 31 октября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. В Башкирии три дрона атаковали промышленные предприятия, жертв и разрушений нет. Об этом 31 октября сообщил глава республики Радий Хабиров.

ИА Регнум

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стёкол в операторской. Два других упали в промзоне», — написал он в Telegram-канале.

Хабиров добавил, что предприятия функционируют в штатном режиме, на месте работают следственная группа, подразделения МЧС и оперативные службы. Ситуация находится под контролем, подчеркнул он.

Как ранее передавало ИА Регнум, 31 октября на работу аэропорта Уфы с 19: 50 (17:50 мск) были введены временные ограничения в целях обеспечения безопасности. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

Также 31 октября временные ограничения вводились в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, был задержан вылет двух рейсов в Москву. Кроме того, на два часа задержали вылет самолёта из Москвы в Саратов.