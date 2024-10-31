Киев, 31 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Министр экономики Украины Юлия Свириденко опровергла информацию, предоставленную правительством главе киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что в стране 1,5 млн человек имеют бронь от мобилизации.

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По её словам, в стране наблюдается резкий рост количества забронированных, но текущее число составляет менее 1 млн человек.

«Речь шла о сотнях тысяч бронирований, которые превышали показатели предыдущих месяцев и не были обоснованы объективными экономическими факторами», — объяснила Свириденко в интервью украинской версии журнала Forbes.

Она отметила, что на пике число уникальных забронированных достигало 950 тыс. человек. При этом подозрительных случаев, по её словам, было зафиксировано менее 10% от общего числа.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября украинское издание «Экономическая правда» написало, что Зеленский на совещании правительства выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались «забронированы» от призыва на фронт. По его указу в стране приостановили бронь от мобилизации.

28 октября Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что население страны испытывает всё большее недовольство из-за требований ВСУ увеличить темпы мобилизации. Он отметил, что в украинском обществе растут противоречия: власти обвиняют жителей в недостаточной готовности участвовать в боевых действиях, а простые граждане призывают чиновников начать с себя в качестве примера для остальных.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.