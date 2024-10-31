Москва, 31 октября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Удар нанесён по железнодорожному мосту через посёлок Затока в Одесской области. Об этом 31 октября сообщили в российских силовых структурах.

Global Look Press/MOD Russia

«Ночью нанесён ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — приводит ТАСС слова источника.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударе. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 октября военно-воздушные силы украинских войск сообщили о массированном ракетном ударе по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Уточнялось, что это произошло ночью.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что удар по ключевому для ВСУ мосту через Днестровский лиман является предупреждением для союзников Киева, в первую очередь для Молдавии и Румынии. По его словам, Днестровский лиман соединяет Дунай с Чёрным морем и он был главным путём поставок Киеву оружия Западом, которое из Одесской области распределялось по всей контролируемой Киевом территории. Эксперт уточнил, что в этот раз ВС РФ использовали рой беспилотников, перегрузивший украинскую систему ПВО, нарушивший движение и разрушивший некоторые пролёты моста, а затем удар нанесли Военно-космические силы РФ.