Москва, 31 октября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Маркетплейс Ozon с 1 ноября уберёт опцию оплаты товаров при получении для большинства категорий. Об этом 31 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

РИА Новости/Алексей Майшев

«При получении можно будет оплатить одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также вещи, которые покупателю важно примерить или оценить визуально. В частности, это спортивная одежда и инвентарь — коньки, бутсы, лыжные ботинки», — сказано в публикации.

Представители Ozon пояснили, что компания провела внутреннее тестирование, показавшее, что оплата при получении чаще всего востребована именно для вышеперечисленных категорий товаров. В Ozon считают, что данный шаг окажет благотворное воздействие на экономическую деятельность продавцов — особенно в сезоны высокого спроса, когда они активно предоставляют клиентам скидки.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries, другому крупному отечественному маркетплейсу, из-за нарушений им антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора.

В январе ФАС установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Вместе они занимают около 80% всего объёма рынка.

Как заявлял глава службы Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших маркетплейсов постоянно поступают жалобы. В большинстве своём потребители заявляли о завышенных логистических тратах и навязывании невыгодных условий и штрафов.