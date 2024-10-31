Сантьяго, 31 октября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Европейская южная обсерватория (ESO) 31 октября представила изображение туманности, получившей название «Туманность Тёмного волка», поскольку её силуэт напоминает фигуру хищника. Об этом сообщили на портале учреждения.

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Туманность была обнаружена в созвездии Скорпиона и находится примерно в 5300 световых годах от Земли. Отмечается, что на самом деле она является частью ещё большей туманности под названием Gum 55. Её изображение было получено с помощью телескопа VLT Survey Telescope (VST) в обсерватории Паранал ESO в Чили. Картинку составили ​​из снимков, сделанных в разное время, каждый из которых был оснащен фильтром, пропускающим разный цвет. Всего во время фотометрического исследования было рассмотрено около 500 млн объектов Млечного Пути.

Туманности представляют собой холодные космические облака, которые поглощают видимый свет и пропускают только длинноволновое излучение. Эти объекты представляют интерес для астрономов, поскольку часто являются колыбелью для формирующихся звезд.

13 июля ИА Регнум сообщало, что телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» запечатлел две галактики NGС 2936 и NGC 2937, которые вместе образуют фигуру, похожую на пингвина с яйцом. Отмечается, что «яйцо» и «пингвин» сближаются в течение десятков миллионов лет и в конечном итоге сольются в одну галактику.