Москва, 31 октября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Новое учебное образовательное приложение «Смутное время: Белый город» к игре «Смута» выйдет 4 ноября и будет посвящено борьбе ополчения в стенах Китай-города и Кремля. Об этом сообщила пресс-служба компании «Сайберия Нова».

VK/Смута

Все учебные приложения можно бесплатно скачать с официального сайта — smuta. games и на VK Play.

В четвертом по счёту приложении пользователей познакомят с военным делом начала XVII века. Они узнают, кто такие «дети боярские», что такое «гуляй-город». Исторические солдаты покажут, как велись военные действия в те времена. От сапёров можно будет узнать о штурме крепости, от партизан — как устраивать засады.

По словам гендиректора «Сайберия Нова» Алексея Копцева, приложение завершает цикл образовательных модулей об этапах Смутного времени.

«Это удобный и знакомый для современного поколения игровой формат, который позволяет с интересом изучать важные исторические события нашего государства. Учебное приложение «Смута: Белый город» позволит увидеть Китай-город и Московский Кремль XVII века, изучить их историю и узнать тайны, а в конце проверить свои знания, ответив на вопросы теста», — рассказал он.

В Белом городе в 1612 году начались ожесточённые бои за освобождение Москвы. На улицах района народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбило иностранные войска. Их капитуляция стала окончанием периода Смутного времени.

В сентябре компания выпустила учебные приложения «Смутное время: Нижний Новгород», «Смутное время: Москва» и «Смутное время: Ярославль» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В каждом из них подробно отражены события Смутного времени начала XVII века.

Все учебные приложения можно бесплатно скачать с официального сайта — smuta. games и на VK Play.

Ранее ИА Регнум писало, что игра «Смута» вышла 4 апреля текущего года. Обозреватель Марк Драницын отмечал, что, несмотря на ряд недоработок, у игры потрясающий визуал. Технология фотограмметрии, переноса реального изображения в 3D-среду, с точностью передала атмосферу древних городов и густых зелёных лесов. Наряды персонажей выглядели естественно и сочно.

По его словам, разработчикам стоит включить дополнительные игровые задания и небольшие квесты, тогда детище «Сайберия Нова» заиграет новыми красками.