Братислава, 31 октября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал действующего главу правительства республики Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его выступления на российском телевидении. Об этом 31 октября написала газета Politico.

«Какой ужасный вероломный хорёк», — заявил Матович.

Так он отреагировал на интервью Фицо программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», где тот раскритиковал ЕС за вмешательство в украинский конфликт и выразил готовность приехать в Москву на парад Победы.

Отмечается, что возмутились также депутат от оппозиционной партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа и лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка. Последний назвал появление Фицо «огромным позором» и добавил, что на подобные шаги «не решался даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан».

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