Москва, 31 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Украина использует любую международную конференцию в своих целях, чтобы в очередной раз о себе напомнить, но Красный Крест не пожелал стать одной из таких площадок и дал понять представителям Киева, что это не лучшее место для решения политических вопросов, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Pacific Press via ZUMA Wire/TASS

Делегация Украины нарушила правила Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП), проходящей в Швейцарии. Об этом 30 октября сообщили СМИ, уточнив, что устав конференции запрещает участникам споры политического характера. Однако, по информации источников, представители Украины выдвинули претензии России.

«Украина сейчас выглядит как любимая жена престарелого Байдена, которая может говорить всё что угодно и ей это сойдёт с рук. Но в Международном Красном Кресте нашлись люди, которым стало неприятно, и они решили, что МККК, это не та организация, где можно решать какие-то политические вопросы. Там решают вопросы гуманитарного склада»,— сказал эксперт.

В пресс-службе прошедшей конференции отметили, что после завершения мероприятия соответствующее бюро решит, какие материалы будут включены в основной отчет, а какие удалены, однако политические высказывания точно не будут включены в итоговые документы. По мнению Матвийчука, организация ограничится такими мерами и не будет предпринимать какие-либо дополнительные санкции к делегатам из Киева.

«Международных санкций в отношении Украины не будет. Двойные стандарты в действии. Если в отношении России применяются законы международного уголовного суда, гуманитарного права, то Украина в этом отношении неподсудна»,— считает полковник.

На вопрос агентства о том, почему Украина использует международные площадки, не предназначенные для политических высказываний, в своих целях, эксперт ответил однозначно.

«Это пиар. Украина делает это, чтобы про неё не забывали, чтобы про неё говорили. Делает это и в ООН, и в правозащитных организациях, а сейчас добралась до Международного Красного Креста»,— сказал Матвийчук.

Все международные организации, которые сотрудничают с США и коллективным Западом, — политизированы, утверждает эксперт. Но, несмотря на это, Российская Федерация продолжает работать очень четко в рамках международного права, дипломатической этики и нашего понятия справедливости, заключил полковник.

ИА Регнум сообщало о том, как 28 октября украинская делегация во главе с руководителем МИД страны Андреем Сибигой попросила убрать микрофон российского телеканала, на что получила отказ. После этого представители МИД Украины попытались прикрыть логотип пропагандистской книгой о Крыме, но и этого им сделать не дали.

Ранее, 30 марта, киевские представители пытались сорвать переговоры представителей Польши и Украины на тему поставок зерна. Во время встречи замминистра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и замглавы минэкономики Украины Тараса Качки руководитель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун решил напомнить собравшимся о ситуации на фронте, но вскоре польская сторона потребовала прекратить подобные обсуждения, так как это не соответствовало повестке.