Орел, 31 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Совет народных депутатов Орловской области принял во втором чтении закон, запрещающий склонять к искусственному прерыванию беременности на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

«Да, приняли. Это было второе чтение», — сказали агентству «РИА Новости» в пресс-службе.

Замглавы комитета совета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Владимир Филонов заявил, что проектом закона предлагается установить, что склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тыс. рублей, на должностных лиц — от двадцати пяти тыс. до пятидесяти тыс. рублей, на юридических лиц — от ста тыс. до двухсот тыс. рублей.

Ранее региональные законы о запрете склонения к аборту приняли Мордовия, Тверская и Калининградская области. Административные штрафы за данное действие ввели в Новгородской, Псковской, Вологодской областях, Приморье и Забайкалье.

Как передавало ИА Регнум 28 июня, в Госдуме предложили Минздраву проработать вопрос сокращения допустимого для аборта срока с 12 до девяти недель. Также было предложено ввести норму, что одним из социальных показаний для аборта может быть беременность, наступившая в результате изнасилования.