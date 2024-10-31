Москва, 31 октября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Актёра и музыканта Александра Ильина, известного по сериалу «Интерны», выписали из больницы. Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал «112».

Гавриил Григоров/ТАСС

«На этой неделе Ильин был госпитализирован в столичную клинику с подозрением на аппендицит. К счастью, диагноз не подтвердился», — говорится в сообщении.

По информации издания, у Ильина обострились проблемы с желудком, ему вызывали скорую помощь. Но всё обошлось, он будет лечиться на дому.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Telegram-канал SHOT заявил, что Ильина якобы экстренно госпитализировали с аппендицитом и прооперировали. В тот же день в Институте Склифосовского сообщили, что актёр находится у них, лежит в диагностическом отделении, его состояние удовлетворительное.

31 октября Ильин опроверг сообщения о том, что ему провели операцию по удалению аппендикса. Актёр записал видео с опровержением данной информации, в котором он находится за рулём автомобиля и хлопает себя по животу.