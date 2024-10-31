Минск, 31 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Предстоящие выборы президента США станут решающими с точки зрения мира в Европе. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.

ИА Регнум

«Выборы президента США и их результаты будут иметь решающее значение с точки зрения мира и безопасности Европы», — сказал он.

По словам Сийярто, при условии победы на американских выборах экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональд Трампа появятся более значительные шансы на восстановление мира в Центральной Европе, однако в противном случае придётся рассчитывать долгосрочно на более тяжёлые условия.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Сийярто заявлял, что победа Трампа на грядущих американских президентских выборах может принести самую большую надежду на мирное разрешение украинского конфликта. По его словам, при ином варианте развития событий не наблюдается человека, способного «направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

Экс-глава Белого дома 14 октября упрекнул действующего президента США Джо Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, нынешний американский лидер ничего не сделал для этого.

Он также в очередной раз напомнил, что у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп также вновь заявил, что при его администрации конфликта между РФ и Украиной не произошло бы никогда.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев11 октября критически воспринял планы Трампа по разрешению кризиса на Украине. По его мнению, российский лидер может ответить на предложения республиканца, что вначале Киев должен объявить о капитуляции и отказаться от вступления Украины в НАТО.