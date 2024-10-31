Хельсинки, 31 октября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» добивается ареста российского имущества в том числе в США и Великобритании и обращается в соответствующие суды. Об этом представитель предприятия Владислава Смолинская рассказала 31 октября финской газете Ilta-Sanomat.

Telegraf.com. ua

Она прокомментировала арест российских активов в Финляндии и рассказала, что «Нафтогаз» ищет собственность РФ в разных странах. Смолинская назвала только США с Великобританией и отказалась назвать другие государства, где компания будет подавать иски.

«Помимо этих стран, список стран является конфиденциальной информацией», — ответила она изданию.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября стало известно, что суд в Финляндии на основании иска «Нафтогаз» наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Это связано решением суда в Гааге удовлетворить требование украинской стороны и взыскать с России $5 млрд по делу о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

Министерство иностранных дел России в связи с этим вызвало посла Финляндии Марью Лиивалу. Москва указала на то, что действия финских властей нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и потребовала от Хельсинки пересмотреть решение, в противном случае будут ответные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия через суд оспорит аресты недвижимости. Он подчеркнул, что Москва для защиты своих интересов будет использовать все правовые механизмы.