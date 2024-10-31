Москва, 31 октября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В состав сборной Брунея на товарищеский матч с командой России должны входить игроки основного состава. Об этом 31 октября сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Согласно договору на проведение матча Россия — Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной», — приводит сообщение ТАСС.

В РФС добавили, что пока не получали данных по составу делегации Брунея.

Как передавало ИА Регнум, сборная России по футболу 10 ноября начнёт учебно-тренировочный сбор. 15 ноября в Краснодаре команде предстоит сыграть с Брунеем, а 19 ноября в Волгограде — со сборной Сирии.

28 октября тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на ноябрьские матчи. В него вошли 39 футболистов, в том числе вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин.