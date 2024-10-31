Москва, 31 октября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Рабочие места участников специальной военной операции будут сохранены за ними на весь период их военной службы, так же как и гарантии членам их семей. Об этом 31 октября заявил в ходе правительственного заседания председатель правительства России Михаил Мишустин.

ИА Регнум

Он напомнил, что до этого рабочее место участника СВО, в соответствии с законодательством, сохранялось за ним только в течение года.

«Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — уточнил премьер-министр РФ.

Мишустин отметил, что правительство рассмотрит изменения в Трудовой кодекс и рассчитывает, что Госдума примет предлагаемые изменения без задержек, так как парламент рассматривает вопрос о защите прав участников спецоперации в приоритетном порядке.

Он также указал на необходимость обращать особое внимание на перспективы карьерного роста участников СВО в интересах страны, «и не только в Вооружённых силах, но и в гражданской жизни».

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 30 октября заявил, что в России сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, включая участников спецоперации. Глава государства поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Минобороны подготовить перечень поручений по этому вопросу.

Российский лидер также призвал совершенствовать систему поддержки участников СВО. Он подчеркнул, что эта тема является чрезвычайно важной и нужно обязательно ею заниматься дальше.