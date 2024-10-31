Москва, 31 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В подмосковной Некрасовке двое детей 11 и 12 лет в четверг, 31 октября, устроили пожар в квартире, одного ребёнка госпитализировали с серьёзными ожогами. Об этом сообщил портал msk1.

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Инцидент произошел на десятом этаже жилого дома по улице Лавриненко. Пытаясь приготовить обед, дети влили воду в масло на сковороде, оно вспыхнуло и обожгло лицо, руки и ноги 11-летнего мальчика, далее огонь перекинулся на мебель и потолок. Дети смогли самостоятельно выбежать из квартиры, пострадавшего ребёнка госпитализировали. Пожар уже потушили. В квартире выгорело около десяти квадратных метров натяжного потолка и повреждена мебель.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 октября при пожаре в частном доме в деревне Демидовка в Тульской области погибли трое детей восьми, четырёх и трёх лет. Дом не был оснащен специальной сигнализацией, несовершеннолетние находились там одни. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.