Москва, 31 октября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Правнучка лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.

Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Богданова Дарья Алексеевна*, 22.05.1987 г. р. , г. Москва», — говорится на сайте.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Министерство юстиции России внесло Богданову в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине.

Богданова активно поддерживает ВСУ и собирает средства для них. Известно, что она оплатила надпись на артиллерийских снарядах, которые от её имени украинские военные запустили по городам и сёлам ДНР.

Кроме того, правнучка Чкалова призывала нанести ядерный удар по Москве. При этом она вызвалась проспонсировать такой удар, заявив, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. Ей также всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

В беседе с ИА Регнум сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор назвал слова правнучки Чкалова дуростью и вседозволенностью. Он добавил, что для его отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался.