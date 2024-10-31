Киев, 31 октября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в котором Киев хочет зафиксировать обещание Будапешта не блокировать приглашение в НАТО. Об этом 31 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Меньшее, что мы просим у Венгрии, — не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, но не блокировать», — сказал он.

По мнению Зеленского, соглашение позволит «убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, прошлого и будущего», а также больше не поднимать вопрос венгерских нацменьшинств на Украине.

Зеленский добавил, что составной частью соглашения станут также вопросы безопасности. По его словам, Киев «очень положительно» смотрит на документ.

Как сообщало ИА Регнум, издание Politico 24 октября написало, что семь стран — членов НАТО выступили против вступления Украины в альянс. Отмечалось, что Словакия и Венгрия выступают против этого из-за дружеских отношений с Москвой, а США, Германия, Испания, Бельгия и Словения — из опасения втягивания блока в прямой конфликт с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 30 октября, что российской стороне гораздо ближе независимая внешнеполитическая линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чем недальновидная политика главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. При этом он подчеркнул, что у Москвы нет никакого желания вмешиваться во внутриевропейские дела.

16 октября Зеленский представил так называемый «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что для России абсолютно недопустимо вступление Украины в Североатлантический альянс, это не может быть частью каких-либо мирных договорённостей.