Москва, 31 октября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Сравнение самолётов российского и американского производства, в контексте подготовленности тех или иных пилотов — некорректно, сказал лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в разговоре с ИА Регнум. По его мнению, статья зарубежного издания The National Interest, в которой говорится о превосходстве F-35 над Су-57, может быть «заказной», и направленной на дестабилизацию рынка экспортной продукции.

Журналист The National Interest Питер Сучиу заявил, что израильский истребитель F-35 американского производства якобы одержит победу над иранским Су-57 российского производства в случае гипотетического сражения. По мнению Сучиу, проигрыш произведенного в РФ самолета в случае его использования Ираном может быть связан с отсутствием у лётчиков из этой страны достаточного опыта управления истребителями пятого поколения, который имеется у израильских и американских пилотов.

Статья издания The National Interest вызывает много вопрос с точки зрения нечестной борьбы в рамках поставок техники на экспорт. Лётчик допустил, что статья может быть «заказной», и непосредственно влиять на интересы США.

«Это специальная заказная статья, чтобы уменьшить рейтинг нашей техники, создать конкуренцию при продаже нашей авиации. Но эта статья в пользу бедных, нормальные люди прекрасно понимают, что они покупают, как покупают, заказы идут. Опять же цена вопроса. На те деньги, которые просят американцы за свой F-35, можно сделать порядка 5-10 Су-57. Поэтому они в попытках захватить рынок, идут на все эти ухищрения, провокации. Это было раньше, будет и дальше, не нужно удивляться», — считает эксперт.

Превосходство российского самолёта, по мнению Краснопёрова, неоспоримо. Лётчик-инструктор указал на то, что сравнение самолётов, подобным образом, является грубейшей ошибкой.

«Давно были опубликованы данные, что Су-57, как самолёт, на голову выше, чем F-35. И по скорости, и по пилотажным данным, чуть ли не хвостом вперёд летает, самолёт реально пятого поколения. Они сравнивают не самолёт, а именно пилота, который будет сидеть за штурвалом. Это некорректно», — сказал инструктор.

По мнению Краснопёрова, если представить себе мировой рейтинг пилотов, то на первом месте будут идти российские пилоты, на втором американские, а на третьем лётчики Ближнего Востока, которых обучают инструкторы из России. Эксперт вспомнил о своём опыте работы в ближневосточном регионе.

«У нас в своё время был опыт, я и мои друзья пилоты, летали в Ирак. Ещё тогда обучали на учебных самолётах Л-29 и Л-39 местных лётчиков. Я помню полёт на штопор, который делали они делали. Согласен, что профессионализм у них чуть меньше, чем наш. Потому что у наших больше наглости и хамства. Надо просто стремиться всё это изучать. И подготовить можно любого человека, даже медведя ездить на велосипеде. В принципе, говорить, что иранского лётчика нельзя хорошо научить летать на нашем самолёте, это абсурд. Всех можно научить», — уверен экс-инструктор.

Помимо личного опыта, Краснопёров напомнил о вьетнамских событиях, когда Советский Союз поставлял во Вьетнам МиГ-21. Со слов эксперта, там летали и советские лётчики, и вьетнамские. Местные пилоты прекрасно обучились на этих самолётах и творили чудеса, уничтожая американские «фантомы», заключил эксперт.

2 января ИА Регнум сообщало о мнении обозревателей профильного американского журнала Military Watch Magazine (МWМ), которые признали, что самолёты Су-57 успешно показали себя в боях в зоне проведения спецоперации и не только в ударах с воздуха по наземным объектам. По словам авторов, российские истребители также успешно применялись для выведения из строя систем противовоздушной обороны Украины и в воздушных боях.

12 сентября в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») заявили о том, что передали Воздушно-космическим силами (ВКС) России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны РФ, уточнили в корпорации.