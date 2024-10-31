Череповец, Вологодская область, 31 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. 105-миллионную тонну серной кислоты выпустил череповецкий комплекс группы «ФосАгро». Новый успех достигнут в год, когда отмечается 50-летие сернокислотного производства и 55-летие большой химии в Вологодской области.

пресс-служба компании «ФосАгро»

С помощью серной кислоты вырабатывается экстракционная фосфорная кислота — один из сырьевых компонентов для получения удобрений. Точкой начала производства в Череповце считается 14 января 1974 года. В этот день на строящемся заводе получили первую серную кислоту. В первый год было выпущено 275 тысяч тонн кислоты. Сегодня годовой объем производства на предприятии «ФосАгро» в Череповце достигает 4,5 млн тонн.

Масштабные преобразования, позволившие нарастить производительность, начались в 2001 году с вхождением череповецкого комплекса в группу «ФосАгро». Руководство компании разработало долгосрочную программу модернизации всех четырех действующих технологических систем производства серной кислоты. В 2020 году череповецкие «химики» ввели в строй крупнейшую в России технологическую систему СК-3300. Примененные в ходе ее строительства и последующих модернизаций лучшие российские технологии позволили нарастить мощность установки до 1,3 млн тонн в год. Это позволило череповецкому комплексу «ФосАгро» сохранить за собой статус крупнейшего в стране производителя серной кислоты.

С рекордным достижением коллектив предприятия поздравил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. Он подчеркнул, что стабильный выпуск такого стратегически важного продукта как серная кислота — необходимое условие для роста объемов переработки апатитового концентрата и выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений. «За 2023 год на череповецком комплексе выпущены 5,1 млн тонн фосфорсодержащих удобрений. В этом году мы намерены увеличить этот показатель. Впечатляющая динамика производства свидетельствует о преемственности всех поколений сернокислотчиков, их ответственности и профессионализме», — отметил в своем поздравлении Александр Гильгенберг.

Рост объемов производства и качества выпускаемой продукции — итоги реализации масштабной инвестиционной программы «ФосАгро». За последние десять лет компания инвестировала в развитие своих производственных мощностей 440 млрд рублей.