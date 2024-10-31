Москва, 31 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Мобильные пункты обогрева для бездомных откроются 1 ноября на площадях возле пяти центральных вокзалов Москвы. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения

«[Пункты] будут работать с 20:00 до 8:00 утра на площадях возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Пункты открываются ежегодно и помогают всем, кто попал в сложную ситуацию и оказался на улице», — сказано в заявлении.

По словам замруководителя департамента Оксаны Шалыгиной, в прошлом году такими пунктами в Москве воспользовались около 6,8 тыс. раз. Она отметила, что обратиться за помощью и укрыться от холода могут не только бездомные люди, но и все, кто столкнулся с трудностями.

Как передавало ИА Регнум, участники акции #ВыбираемВместе2024 — Москва программы «Миллион призов» направили на благотворительность более 73 млн руб. Из всей суммы около 45 млн руб. было направленно на поддержку участников спецоперации и жителей приграничья Курской области. Ещё 28 млн руб. направили в благотворительные организации, которые помогают тяжелобольным людям, оказавшимся в сложной ситуации, а также бездомным животным.