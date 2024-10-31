Красногорск, 31 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Московская областная дума в четверг, 31 октября, приняла закон об объединении в один городской округ Люберцы муниципальных образований Дзержинский и Люберцы.

Станислав Красильников/ТАСС

«В ходе 96-го заседания Мособлдумой принят закон об объединении Дзержинского и Люберец в один городской округ», — говорится в официальном Telegram-канале Мособлдумы.

По словам главы Дзержинского Андроника Пака, практика объединения округов приводит к положительным изменениям.

«Консолидированный бюджет составит 12,8 млрд рублей. Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, обеспечивать оперативность решений вопросов благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры. Совместные ресурсы будут направлены на повышение качества решения местных вопросов», — отметил он.

Пак добавил, что жителям не придётся менять документы, так как регистрация останется прежней.

13 мая 2020 года главами Архангельской области и Ненецкого автономного округа был подписан меморандум о подготовке к объединению регионов. Это вызвало недовольство населения, и уже в июле того же года вопрос о слиянии субъектов сняли с повестки.