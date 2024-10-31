Лозанна, Швейцария, 31 октября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Российский боксёр Александр Поветкин временно отстранён от соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. Об этом 31 октября сообщило Международное агентство допинг‑тестирования (ITA).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что решение об отстранении вынесено на основе проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмена обвиняют в использовании или попытке использования запрещённой субстанции или запрещённого метода.

По данным агентства, нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. Срок временного отстранения отсчитывается с 21 октября 2024 года.

Допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат в 2016 году. В мае был отменён поединок против американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина нашли мельдоний. В декабре сорвался бой с канадцем Бермейном Стиверном после обнаружения в допинг-пробе Поветкина остарина.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года Поветкин заявил, что никогда не принимал запрещённые препараты. Он рассказал, что позже узнал, что остарин принимают для набора мышечной массы, а мельдоний принимал, когда этот препарат был разрешён.

Тогда же, в июне 2021 года Поветкин объявил о завершении карьеры. В мае 2024-го он занял пост вице-губернатора Вологодской области.