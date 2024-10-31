Донецк, 31 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Бакай смог встретиться с женой Татьяной в пункте содержания военнопленных. Об этом 31 октября сообщил ТАСС.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам мужчины, в 2022 году его мобилизовали, несмотря на наличие медицинских противопоказаний. Он был отправлен в Мариуполь и потом попал в плен к российской армии. Его супруга обратилась за помощью к волонтёрам и омбудсмену Донецкой Народной Республики Дарье Морозовой, чтобы вызволить мужа. Как уточняется, работа по этому вопросу уже ведётся.

«Таня обратилась ко мне за помощью в прошлом году. Так как я знала поэтапно, как действовать, я обратилась непосредственно к Дарье Морозовой, как обращалась два года назад и в своей ситуации, она снова же не отказала. Надеемся, что в этом случае тоже будет хеппи-энд», — рассказала волонтёр, в прошлом также жена военнопленного Марина Афишина.

Александр и Татьяна Бакай подчеркнули, что после освобождения украинского военного они останутся жить на территории Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре боец ВСУ Яков Дорожеченко, попавший в российский плен, рассказал, что не хочет возвращаться на родину, и отказался от возможного обмена. Дорожеченко рассказал, что оказался на фронте после мобилизации из мест заключения, где отбывал наказание. По его словам, украинское командование не заботится о сохранении жизни бойцов, для него они являются «расходным материалом».

Ранее в том же месяце житель Одессы Ярослав Диденко, взятый в плен российскими военными под Курском, попросил не отправлять его на родину и рассказал, что многие украинские военнослужащие готовы повернуть оружие в сторону Киева.